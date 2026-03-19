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PetroReconcavo amplia lucro em 46% e alcança R$ 638 milhões em 2025

Produção média registrada em 2025 foi de 26,5 mil boe/dia, representando aumento de 1% em relação a 2024

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:53

PetroRecôncavo registra resultados financeiros robustos em 2025 Crédito: Divulgação

A PetroReconcavo registrou um lucro líquido de R$ 638 milhões em 2025, com aumento de 46% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre, o resultado foi de R$ 50,7 milhões, com alta de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior (4T24).

A produção média da empresa foi de 26,5 mil barris de óleo equivalente (boe)/dia em 2025, com aumento de 1% em relação à 2024. No período, a PetroReconcavo teve expressivos avanços operacionais, concluindo a perfuração dos primeiros poços profundos na Bahia, onde foi registrada a presença de hidrocarbonetos em diversas áreas. Além disso, a companhia também perfurou o primeiro poço horizontal no Rio Grande do Norte, validando premissas de engenharia e ampliando o entendimento de subsuperfície.

Além dos avanços técnicos, a empresa tornou a operação mais robusta, com a aquisição de 50% dos ativos de midstream (transporte e armazenamento) da Brava Energia no Rio Grande do Norte (UPGN Guamaré), contribuindo para maior confiabilidade no processamento do gás natural e otimização de custos. Também foi inaugurada, em 2025, em parceria com a GNLink, a primeira unidade de liquefação e compressão de gás natural no Rio Grande do Norte, reforçando a autonomia e diversificação no escoamento e comercialização de gás natural.

A PetroReconcavo também deu ainda um passo estratégico para transformar sua logística de escoamento de petróleo no Rio Grande do Norte, ao firmar contrato de longo prazo com o Grupo Dislub Equador para movimentação e armazenagem de petróleo no Porto de Pecém, no Ceará.

“Todas essas iniciativas apontam na direção de uma PetroReconcavo mais integrada e com mais controle sobre sua cadeia de valor, o que permite operar com maior previsibilidade em diferentes cenários de mercado”, afirmou o CEO da PetroReconcavo, José Firmo.

Ele destacou ainda que, mesmo em um ano marcado por alta volatilidade global e cotação média do Brent 14% inferior ao do ano anterior, foi possível entregar resultados sólidos e crescimento no volume médio de produção.

A Receita Líquida da companhia fechou o ano em R$ 3,157 bilhões, ante R$ 3,264 bilhões de 2024. No 4T25, foram R$ 704 milhões.

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