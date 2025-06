ECONOMIA

Pix bate recorde com quase 280 milhões de transações em um dia

Foram movimentados R$ 135,6 bilhões na última sexta-feira (6), aponta balanço do Banco Central

Somente na última sexta-feira (6), foram feitas 276,7 milhões de transferências via Pix para usuários finais. O recorde diário anterior tinha sido registrado em 20 de dezembro de 2024, dia do pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário, com 252,1 milhões de movimentações.>