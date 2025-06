economia

3 dicas para organizar uma festa junina em casa sem gastar muito

Veja como celebrar sem extrapolar o orçamento e economizar de forma inteligente

O mês de junho é sempre esperado por trazer uma das celebrações mais tradicionais do calendário brasileiro: a festa junina. Segundo levantamento recente do Instituto Locomotiva, em parceria com a plataforma de pesquisa online QuestionPro, 81% dos brasileiros pretendem participar de algum tipo de atividade junina neste ano, entre quermesses, festas escolares, eventos comunitários e encontros familiares. >