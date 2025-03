NEGÓCIOS

Por onde anda o empresário e fundador da Ricardo Eletro?

Ricardo Nunes dá palestras sobre como ser bem-sucedido

Com 1,6 milhão de seguidores no Instagram, ele compartilha cards e vídeos com dicas de como ser um empresário bem-sucedido. Por exemplo: "liderança fraca, funcionário laranja podre, favoritismo, crítica e enrolação são atitudes que assassinam a cultura de uma empresa", ensina.>

No dia 2 de abril, o empresário virá a Salvador: "Um dos maiores empresários do Brasil vai estar na sua cidade". É a III Convocação Nacional dos Empresários, com vagas limitadas. O site do evento, no entanto, ainda não dispõe de informações sobre preços, local de realização ou quantidade de participantes.>