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Presidente da Junta Comercial da Bahia é eleita para comandar federação nacional

Marise Chastinet assume presidência da Fenaju com objetivo de fortalecer integração entre estados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:10

Marise Chastinet é eleita presidente da FENAJU
Marise Chastinet é eleita presidente da FENAJU Crédito: Divulgação

A presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), Marise Prado de Oliveira Chastinet, foi eleita presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju). A escolha ocorreu na manhã de quinta-feira (19), durante reunião da entidade realizada em Valença, no sul baiano.

À frente da federação, Marise terá como missão ampliar a integração entre as juntas comerciais dos estados e impulsionar iniciativas voltadas à melhoria do ambiente de negócios no país.

“É com muita honra que recebo esta missão, uma responsabilidade extremamente importante: estar à frente de uma federação tão relevante para o fortalecimento do empreendedorismo brasileiro, por meio do registro mercantil”, afirmou.

A nova diretoria da Fenaju, que assume sob o lema “Fenaju segue unida”, é composta por representantes de diferentes regiões do país. A vice-presidência ficará com Sergio Tavares Romay, da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, enquanto a secretaria-geral será ocupada por Nayara Siqueira Brito, de Sergipe.

Também integram a diretoria Maria Alzenir Porto da Costa (Piauí), na área administrativo-financeira, e Gregoria Benario Lins Silva (Paraíba), na diretoria institucional. As vice-presidências regionais serão ocupadas por representantes de Roraima, Paraná, Maranhão, Distrito Federal e Espírito Santo. 

A eleição reforça o papel da Fenaju na articulação nacional das juntas comerciais.

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