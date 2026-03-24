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Programa capacita população próxima a gasodutos

No Sudoeste da Bahia, 70% dos cursos foram concedidos a mulheres

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:51

Ações atendem populações próximas a gasodutos Crédito: PxHere

Criado para fortalecer competências, elevar o potencial de empregabilidade e desenvolver possibilidades de autonomia e renda, o Programa Cresce com a Gente - Dando um Gás na Comunidade já impactou positivamente mais de 370 pessoas no Sudoeste Baiano, das quais 70% mulheres, nas áreas de qualificação profissional e empreendedorismo.

De acordo com a BahiaGás, as ações do Cresce com a Gente são focadas, essencialmente, no fortalecimento comunitário, correspondendo diretamente às necessidades identificadas pela população local, com atenção especial a pessoas em situação de vulnerabilidade social que residem próximas às obras e operações dos gasodutos da empresa.

O programa é contínuo e, segundoa Bahiagás, será expandido para outras cidades, entre as quais Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Simões Filho, Santo Amaro, Alagoinhas e Catu. A previsão é qualificar profissionalmente 200 participantes em diversas comunidades, com cursos de panificação, preparo de pizzas e fabricação de doces e compotas, entre outros.

Executado pela startup de educação empreendedora Wakanda, com o apoio das gestões públicas municipais o programa visa, sobretudo, potencializar e capacitar as comunidades locais para fomentar a inclusão socioprodutiva na região.

Além de palestras, oficinas e cursos, o Cresce com a Gente inclui entre as atividades a geração de relatório situacional de cada município participante, elaborado a partir da atividade de escuta ativa das comunidades e da formação de redes associativas que estimulem o cooperativismo entre pessoas empreendedoras locais.

A diretora Técnica e Comercial da Bahiagás, Larisse Stelitano, afirma que a empresa tem um compromisso que vai além de levar energia. “A chegada do gás natural também impulsiona desenvolvimento, geração de emprego e renda, qualificação profissional, investimentos e mais sustentabilidade para as regiões atendidas”, afirma.

Para a coordenadora socioambiental da Bahiagás, Kaliana Fontes, ao focar esforços no empreendedorismo e na qualificação profissional, a companhia reforça a busca pelo desenvolvimento sustentável e pela transformação social, junto à população.

A iniciativa está em consonância com as estratégias de Governança Socioeconômica e Ambiental (ESG) da Bahiagás e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) referentes aos itens “Educação de qualidade” e “Trabalho decente e crescimento econômico”.


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