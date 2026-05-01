ECONOMIA

Renda recorde: salário médio do brasileiro atinge R$ 3,7 mil e desemprego é o menor em 14 anos

Rendimento médio sobe 5,5% em um ano e massa salarial atinge inéditos R$ 374,8 bilhões; estabilidade na carteira assinada e queda na informalidade consolidam melhora no mercado

Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:00

Carteira de trabalho Crédito: Reprodução

O mercado de trabalho iniciou 2026 com o desemprego em 6,1%, o menor índice para o período em 14 anos. Apesar da alta sazonal com o fim das vagas temporárias, o número caiu 0,9 ponto percentual em relação a 2025. Dados do IBGE confirmam uma trajetória de recuperação e estabilidade na ocupação histórica.

Carteira de trabalho 1 de 7

Onde as vagas fecharam

O recuo na ocupação, comum neste período após o encerramento de contratos temporários, elevou o total de desocupados para 6,6 milhões. As baixas foram sentidas em setores como administração pública e comércio, que tradicionalmente reduzem o quadro no início do ano. No entanto, o saldo anual permanece positivo, com 2,7 milhões de brasileiros voltando a procurar oportunidades com o aumento da confiança na economia.



Renda bate recorde

A grande notícia para quem está trabalhando é o aumento real no salário. O rendimento médio do brasileiro atingiu o recorde de R$ 3.722, uma valorização de 5,5% em um ano.

Com mais dinheiro circulando, a massa salarial (soma de todos os salários do país) cravou inéditos R$ 374,8 bilhões. Na prática, isso significa que, mesmo com o desemprego subindo levemente agora, o poder de compra de quem está ocupado cresceu, ajudando a segurar o ritmo da economia.

Menos informalidade e mais esperança

O relatório do IBGE também aponta para um mercado mais saudável, com a queda do trabalho informal e o aumento da confiança de quem busca trabalho.

A taxa de informalidade recuou para 37,3%, enquanto o número de empregados com carteira assinada no setor privado se manteve estável em 39,2 milhões.