Tronox conquista Categoria Ouro do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida

Um total de 119 empresas concorreram e apenas 39 delas chegaram à reta final

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:42

Mais de 100 empresas passaram por um rigoroso processo de avaliação Crédito: Divulgação

A multinacional Tronox, com atuação na Bahia, no município de Camaçari, acaba de conquistar a categoria Ouro no Prêmio Nacional de Qualidade de Vida (PNQV), promovido pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV). Esse é o segundo reconhecimento conquistado pela empresa em 2025 destacando as práticas na promoção da saúde e do bem-estar no ambiente de trabalho. Em outubro, a Tronox ganhou o título de empresa mais incrível para trabalhar na categoria química, petroquimica e farmacêutica, realizado pela FIA Business School em parceria com o jornal Estadão.

As 119 empresas que participaram passaram por um rigoroso processo de avaliação, que durou nove meses – 39 delas chegaram à final. Durante o processo, o comitê analisou uma série de evidências baseadas no modelo da Organização Mundial da Saúde (OMS). As avaliações consideraram aspectos fundamentais, como segurança e saúde no ambiente físico e psicossocial do trabalho, além do apoio do empregador para a adoção de estilos de vida saudáveis. A Tronox também se destacou por suas iniciativas voltadas para a participação da comunidade, promovendo a saúde não apenas dos colaboradores, mas também de suas famílias e membros locais.

O prêmio reflete os programas e projetos implementados pela Tronox com foco na melhoria da experiência do colaborador. Com o Programa Qualidade de Vida, a empresa oferece uma ampla gama de iniciativas voltadas ao bem-estar físico, emocional e social; o Programa Diversidade consolida-se como parte estratégica da cultura organizacional, promovendo ações educativas, treinamentos, eventos e melhorias estruturais que reforçam o respeito às diferenças e a criação de um ambiente mais justo, acolhedor e representativo; a empresa desenvolve também o Programa Você em Destaque, que reconhece colaboradores por atitudes,entregas e alinhamento aos valores da empresa, promovendo engajamento e protagonismo.

Para Renata Araújo, HR Business Partner da Tronox, "este prêmio valida não apenas a cultura organizacional da empresa, mas também os esforços contínuos em promover um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e motivadas." O diretor geral da Tronox, Rodrigo Assunção, reforça o objetivo da empresa, de ter o colaborador no centro da sua estratégia. "Receber este prêmio é a confirmação de que nosso maior ativo é o talento e a dedicação de quem faz parte da Tronox. Seguiremos investindo nas pessoas, pois são elas que transformam desafios em resultados possíveis".

