RECONHECIMENTO

Tronox conquista Categoria Ouro do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida

Um total de 119 empresas concorreram e apenas 39 delas chegaram à reta final

Donaldson Gomes

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:42

Mais de 100 empresas passaram por um rigoroso processo de avaliação Crédito: Divulgação

A multinacional Tronox, com atuação na Bahia, no município de Camaçari, acaba de conquistar a categoria Ouro no Prêmio Nacional de Qualidade de Vida (PNQV), promovido pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV). Esse é o segundo reconhecimento conquistado pela empresa em 2025 destacando as práticas na promoção da saúde e do bem-estar no ambiente de trabalho. Em outubro, a Tronox ganhou o título de empresa mais incrível para trabalhar na categoria química, petroquimica e farmacêutica, realizado pela FIA Business School em parceria com o jornal Estadão.



As 119 empresas que participaram passaram por um rigoroso processo de avaliação, que durou nove meses – 39 delas chegaram à final. Durante o processo, o comitê analisou uma série de evidências baseadas no modelo da Organização Mundial da Saúde (OMS). As avaliações consideraram aspectos fundamentais, como segurança e saúde no ambiente físico e psicossocial do trabalho, além do apoio do empregador para a adoção de estilos de vida saudáveis. A Tronox também se destacou por suas iniciativas voltadas para a participação da comunidade, promovendo a saúde não apenas dos colaboradores, mas também de suas famílias e membros locais.

Tronox comemora reconhecimento por promover qualidade de vida 1 de 4

O prêmio reflete os programas e projetos implementados pela Tronox com foco na melhoria da experiência do colaborador. Com o Programa Qualidade de Vida, a empresa oferece uma ampla gama de iniciativas voltadas ao bem-estar físico, emocional e social; o Programa Diversidade consolida-se como parte estratégica da cultura organizacional, promovendo ações educativas, treinamentos, eventos e melhorias estruturais que reforçam o respeito às diferenças e a criação de um ambiente mais justo, acolhedor e representativo; a empresa desenvolve também o Programa Você em Destaque, que reconhece colaboradores por atitudes,entregas e alinhamento aos valores da empresa, promovendo engajamento e protagonismo.