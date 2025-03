educação

10 bacias hidrográficas brasileiras e a importância delas

O Brasil possui um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, destacando assim seu gigantesco potencial hídrico

Publicado em 7 de março de 2025 às 17:07

O Brasil tem a maior bacia fluvial mundial Crédito: Imagem: Curioso.Photograp | Shutterstock

Uma bacia hidrográfica é definida como um conjunto composto por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, que drenam as águas de um determinado território. O Brasil possui um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, destacando assim seu gigantesco potencial hídrico. No solo nacional, há rios com grandes extensões, larguras e profundidades. Além disso, o país conta com 8% de toda água-doce da superfície da Terra e a maior bacia fluvial mundial: a bacia Amazônica. >

Rios de planalto e planície

Embora pouco explorados, os rios de planaltos (rios localizados em regiões com relevo acidentados e altitudes variadas) são os que apresentam rupturas de declive, vales encaixados, entre outras características que propiciam geração de energia elétrica. >

Como esses rios de solo são muito acidentados e irregulares, eles dificultam a navegabilidade e chamam a atenção de todo o planeta para o aproveitamento hídrico. Os principais rios são o Paraná e o São Francisco. Já os rios de planícies (que apresentam um curso mais regular) são mais utilizados para navegação fluvial e pesca. Os principais rios são o Amazonas e o Paraguai. >

Bacias hidrográficas do Brasil

1. Bacia do Amazonas

É a maior bacia do mundo, abrange países vizinhos (Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname) e tem o Rio Amazonas como o principal. Abrange uma área de 7.050.000 km², nascendo no Peru e entrando no Brasil com o Rio Solimões. >

2. Bacia do Amapá

Essa bacia é um agrupamento de diversos rios que se destacam pela importância econômica. São eles: Araguari, Oiapoque, Pedreira, Gurijuba, Cassiporé, Vila Nova, Matapi, Maracapú, entre outros. >

3. Bacia do Nordeste

É um agrupamento de diversos rios, como Acaraú, Jaguaribe, Piranhas, Potengi, Capibaribe, Una, Pajeú, Turiaçu, Pindaré, Grajaú, Itapecuru, Mearim e Parnaíba. Eles apresentam um papel importante no transporte de produtos agrícolas. >

A bacia do Rio Tocantins é a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira Crédito: Imagem: Rosalba Matta-Machado | Shutterstock

4. Bacia do Tocantins

É a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira . Ela engloba o Rio Tocantins (Goiás) e o Rio Araguaia (Mato Grosso). Além disso, a bacia abriga a usina de Tucuruí (Pará), destinada à extração de ferro e alumínio. >

5. Bacia do São Francisco

Essa bacia tem grande importância política, econômica e social para a região Nordeste. Seu principal rio é o São Francisco, navegável por grande extensão e responsável por abastecer a região metropolitana de Belo Horizonte. >

6. Bacia do Leste

É um agrupamento de diversos rios, como Pardo, Jequitinhonha, Paraíba do Sul, Vaza-Barris, Itapicuru, Paraguaçu, entre outros. >

7. Bacia do Sudoeste

É um agrupamento de rios, como Jacuí, Itajaí, Ribeira do Iguape, entre outros. Eles possuem importância regional por meio do transporte, abastecimento e da geração de energia. >

A bacia do Rio Uruguai tem um grande potencial hidrelétrico Crédito: Imagem: F.S.W | Shutterstock

8. Bacia do Uruguai

Nessa bacia, o principal rio, o Uruguai, divide os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de fazer fronteira entre o Brasil e a Argentina, bem como entre a Argentina e o Uruguai. A bacia do Uruguai apresenta tanto um grande potencial hidrelétrico quanto uma das maiores relações energia/km² do mundo. >

9. Bacia do Paraná

Industrializada e urbanizada, essa bacia sustenta quase um terço da população brasileira, além da maior hidrelétrica do mundo: a usina de Itaipu (Paraná). Ela abrange as metrópoles populacionais de São Paulo, Campinas e Curitiba. O Rio Paraná é o mais importante, com seus afluentes e formadores: rio Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, entre outros. >

10. Bacia do Paraguai

Sua navegabilidade tem importância para integrar países do Mercosul. Isso ocorre devido ao fácil transporte de cargas entre as águas do Brasil, Paraguai e da Argentina. >