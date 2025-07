educação

5 dicas para conciliar lazer e estudos nas férias das crianças

O tempo livre acaba se tornando um aliado na aprendizagem, sem deixar de lado o descanso que esse momento pede

Publicado em 16 de julho de 2025 às 12:36

O tempo livre das férias também pode ser usado para revisar conteúdos com calma e sem pressão Crédito: Imagem: CandyRetriever | Shutterstock

As férias escolares são, para muitas famílias, um momento de descanso, pausa na rotina e diversão. No entanto, para crianças e adolescentes que estão com alguma dificuldade na escola, esse período também pode ser uma boa chance de revisar conteúdos com calma, sem pressão. >

A ideia não é transformar as férias em sala de aula, muito menos sobrecarregar. Com um pouco de organização e planejamento, dá para incluir pequenos momentos de estudo na rotina, sempre de forma leve, com metas simples e atividades que despertem o interesse da criança. Assim, o tempo livre acaba se tornando um aliado na aprendizagem, sem deixar de lado o descanso que esse momento pede. >

“O segredo está no equilíbrio. A rotina deve continuar existindo, só que com mais flexibilidade. É possível aprender brincando, explorando temas de forma criativa e mantendo o vínculo com o conteúdo escolar”, explica Raquel Alves Pereira, coordenadora pedagógica da Rio International School. >

Abaixo, a especialista compartilha 5 dicas para ajudar a equilibrar lazer e aprendizado nas férias. Confira! >

1. Estabeleça uma rotina leve

Crie um horário flexível que inclua um momento curto de estudo por dia (20 a 40 minutos já são suficientes), preferencialmente pela manhã, quando a criança está mais descansada. >

2. Dê voz à criança

Pergunte o que ela gostaria de revisar, quais conteúdos ela tem mais dificuldade ou como prefere estudar. Isso aumenta o engajamento e o senso de autonomia. >

Visitar exposições é um dos caminhos para explorar novas formas de aprendizado Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

3. Use recursos lúdicos

Aprender vai muito além dos livros didáticos, e as férias são o momento ideal para explorar novos caminhos. Atividades prazerosas como jogos, aplicativos interativos e visitas a museus, bibliotecas, parques, cinemas e exposições são ótimas práticas para ampliar o repertório cultural e desenvolver habilidades essenciais para a vida escolar. >

4. Reforce conquistas

Valorize cada avanço. Pequenos progressos devem ser celebrados, sem transformar o estudo em motivo de estresse. >

5. Leia junto

Leitura compartilhada é uma forma afetiva de manter o contato com a linguagem e ampliar o vocabulário, além de criar bons momentos em família. >

“Mesmo nas férias, é importante manter o cérebro ativo, mas sem perder de vista o prazer do descanso. É nesse equilíbrio que o aprendizado verdadeiro acontece”, reforça Raquel Alves Pereira. >