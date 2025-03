educação

5 estratégias de estudo para passar no vestibular do ITA

Veja como se preparar para um dos exames mais concorridos e almejados do Brasil

No entanto, devido à alta concorrência e ao nível elevado das provas, é essencial que os candidatos se preparem de maneira qualificada e focada, desenvolvendo habilidades e conhecimentos que garantam um bom desempenho no exame e aumentem as chances de sucesso no processo seletivo. Abaixo, confira algumas dicas! >

1. Faça um planejamento dos estudos

2. Separe o tempo de estudo para cada matéria

É necessário distribuir o tempo de estudo conforme as suas dificuldades em cada matéria. “As matérias de maior peso no vestibular do ITA são Matemática, Física e Química. O tempo de estudo deve ser distribuído, aproximadamente, de acordo com o peso das provas e a dificuldade do aluno em cada uma das matérias. Esse equilíbrio pode ser ajustado conforme o desempenho do candidato ao longo do tempo”, recomenda Raphael Mantovano. >