9 dicas práticas para um planejamento eficiente de estudos

Saiba como se preparar com foco e constância para conquistar seu objetivo

Publicado em 23 de abril de 2025 às 18:09

A preparação para exames exige foco e clareza sobre onde investir mais energia Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

A jornada rumo ao vestibular exige dedicação. O processo de aprendizagem demanda tempo, constância e um esforço contínuo para superar limitações e lidar com eventuais frustrações. Por isso, é fundamental iniciar esse percurso com uma autoavaliação detalhada do próprio desempenho em relação às matérias cobradas em exames, identificando com clareza o domínio que tem sobre elas. >

Segundo Paula Pimenta, psicóloga do Serviço de Atendimento Psicológico (SAP) do Curso Anglo, ao compreender com clareza o nível de complexidade que é capaz de lidar no momento do vestibular, torna-se possível estabelecer metas realistas, considerando os próximos passos. Isso significa entender suas reais condições de aprendizado para construir um plano de estudo viável e assertivo. >

A escolha do curso e a etapa acadêmica em que se encontra também impactam diretamente na forma de se preparar. “São frentes distintas de estudo que o estudante precisa desenvolver, como resolver questões discursivas e objetivas, saber fazer diferentes modalidades de redação, ler e interpretar diferentes obras literárias, além de retomar os conteúdos aprendidos no Ensino Médio e conseguir aplicá-los no formato da prova do vestibular”, completa a especialista. >

Visando auxiliar na preparação para o vestibular , Paula Pimenta destaca algumas dicas essenciais para um planejamento eficiente de estudos e erros para evitar. Confira! >

1. Divida o tempo de estudo

É interessante estudar pelo menos em dois momentos diferentes da semana as matérias e os temas que possui mais dificuldade de assimilação. >

2. Estabeleça prioridades nos conteúdos

A depender de qual curso irá prestar e qual é o nível da dificuldade, as matérias em que desempenha melhor podem ter menos tempo de estudo por semana; ainda assim, não devem ser negligenciadas. >

3. Inclua na rotina de estudos simulações da prova do vestibular

Acostumar-se com o modelo de prova que será realizado no tempo que o vestibular irá disponibilizar no dia pode ajudar. Por isso, participar de simulados é essencial. >

4. Não esqueça do descanso

É no momento de descanso que ocorre a consolidação dos conteúdos estudados. Trata-se de um fator que possibilita a disciplina para uma rotina intensa de estudo. >

É fundamental revisar os conteúdos estudados para o vestibular Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

5. Revise os conteúdos

A revisão é uma das estratégias de estudo relevante para a aprendizagem, mas também existem outras, assim como ler, grifar, assistir a aulas, anotar, resolver questões e praticar. >

6. Planeje as matérias a serem estudadas

Não ter um planejamento que considere as prioridades de quais disciplinas precisam ser mais estudadas é um erro comum. É necessário elencar quais serão os focos de estudo daquela semana previamente. >

7. Cuidado com o tempo de estudo

Não ter limite de tempo de estudo para cada disciplina estudada é outro erro. Querer resolver muitos exercícios até “sentir que aprendeu” não é uma estratégia interessante frente ao volume de conteúdos que precisarão ser estudados para a prova de vestibular. >

8. Trabalhe os erros e pontos fracos

Não trabalhar os erros e pontos fracos com consistência e regularidade é mais um erro. É importante buscar sanar seus erros e, depois de um tempo, conferir se a aprendizagem foi efetiva ou não. Para isso, um material para controlar quais foram os erros e as dificuldades é essencial, pois servirá de “mapa” para retornar ao longo da preparação. >

9. Foque o que está a seu alcance

Não aceitar os limites que o contexto lhe impõe é um erro. Esse ponto é o mais delicado, pois envolve aspectos emocionais e como cada um vivencia as frustrações. É duro aceitar que não dá para estudar tudo o que gostaria, a quantidade de horas que julga necessárias, ter que dividir o tempo de estudos com outras atividades que não gostaria de fazer. >

Enfim, a tarefa de amadurecimento e de aceitação daquilo que está fora do controle é bastante dolorosa. Dois caminhos para isso: falar sobre com um especialista e procurar alternativas para o que está no seu controle. >

