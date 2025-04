2 DE ABRIL

Dia Internacional do Livro Infantil: 10 obras que toda criança deveria ler

Confira dicas de bibliotecários para estimular a imaginação e o aprendizado

Tharsila Prates

Publicado em 2 de abril de 2025 às 23:14

Dia Internacional do Livro Infantil Crédito: Divulgação

O mundo celebra nesta quarta-feira (2) o Dia Internacional do Livro Infantil. A data foi criada pelo Conselho Internacional de Literatura para Jovens (IBBY), para homenagem o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de clássicos como O Patinho Feio e A Pequena Sereia. Um dos objetivos é estimular o amor pelos livros desde os primeiros anos de vida, promovendo o hábito da leitura como ferramenta essencial para o desenvolvimento infantil.>

Estudos mostram que esse hábito contribui para o desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico e da empatia, além de melhorar o vocabulário e a concentração. >

Dados do Estudo Internacional de Progresso em Leitura (PIRLS) revelam que, no Brasil, quase 40% das crianças do 4º ano do Ensino Fundamental não dominam habilidades básicas de leitura. E a falta de incentivo acaba impactando no futuro: levantamento do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) aponta que 50% dos alunos brasileiros de 15 anos apresentam baixo desempenho em leitura.>

Para que a data não passe em branco e esses números sejam, ao menos, minimizados, bibliotecários do Brazilian International School-BIS, da Escola Bilíngue Aubrick e da Escola Internacional de Alphaville (SP) indicam 10 livros indispensáveis para as crianças, fundamentais para estimular a imaginação e o aprendizado. Elas podem contar com a ajuda de adultos, sejam professores ou pais e outros familiares, para entrar no mundo dessas histórias. Confira na listagem a seguir:>

1. “A volta ao mundo em 80 dias”, de Júlio Verne>

Phileas Fogg, um inglês rico, metódico e solitário, aposta com seus colegas do clube de jogos que conseguirá dar uma volta ao mundo em apenas 80 dias. Para tal feito, o excêntrico Fogg convida seu fiel empregado Jean Passepartout, e juntos viverão muitas aventuras.>

2. “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll>

A garota Alice vê um coelho branco entrar em uma toca. Vai atrás dele e chega ao País das Maravilhas. Ela muda de tamanho muitas vezes e conhece criaturas esquisitas, como a Lagarta, a Duquesa, o Gato de Cheshire, a Lebre de Março, o Chapeleiro Maluco e o Rei e a Rainha de Copas.>

3. “Malala, a menina que queria ir para a escola”, de Adriana Carranca>

Neste livro-reportagem, a jornalista Adriana Carranca relata às crianças a história da adolescente paquistanesa Malala Yousafzai, baleada por membros do Talibã aos 14 anos por defender a educação feminina. A repórter traz suas percepções sobre o vale do Swat, a história da região e a definição dos termos mais importantes para entender a vida desta menina tão corajosa.>

4. “Marcelo, Marmelo, Martelo”, de Ruth Rocha>

Os personagens dos três contos do livro são crianças que vivem no espaço urbano. Elas resolvem seus impasses com muita esperteza e vivacidade: Marcelo cria palavras novas; Teresinha e Gabriela acabam se identificando, apesar das diferenças; enquanto Caloca compreende a importância da amizade.>

5. “O Menino Maluquinho”, de Ziraldo>

Um menino que pensa fora da caixa, faz muita confusão e tem macaquinhos no sótão, apesar de não saber o que significa ter macaquinhos no sótão. Mas entre partir alguns vasos e perder muitos cadernos, ele é também a alegria da casa, compositor de canções, o melhor namorador da escola e um companheirão. Será mesmo maluquinho, este menino? Ou será que Ziraldo concentrou num só menino aquilo que deve ser a infância?>

6. “O pequeno príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry>

Uma das obras infantojuvenis mais conhecidas, com aproximadamente 150 milhões de exemplares vendidos em diversos idiomas, o livro reflete sobre o amor, a amizade e o sentido da vida. O personagem central se interroga sobre o mundo enquanto viaja de planeta em planeta e põe em dúvida as certezas dos adultos.>

7. “O Picapau Amarelo", de Monteiro Lobato>

Todos os personagens do mundo da fantasia resolvem se mudar para o Sítio do Picapau Amarelo, e Dona Benta precisa pensar em um plano para ampliar suas propriedades e acolher a todos. Ela compra as terras vizinhas, e para isso conta com a astúcia de Emília e a engenhosidade do Visconde de Sabugosa. Lá vão morar Peter Pan, Chapeuzinho Vermelho, Dom Quixote, Branca de Neve e outras grandes figuras do faz de conta.>

8. “A Arca de Noé”, de Vinícius de Moraes>

Best-seller infantil, vencedor do prêmio Jabuti, a obra é formada por 32 poemas, a maioria sobre bichos, e inclui os que constam dos discos Arca de Noé 1 e 2. Alguns foram musicados pelo próprio Vinicius de Moraes e se tornaram clássicos da MPB para crianças, como o poema daquela casa "muito engraçada" que "não tinha teto/ não tinha nada". Todos são poemas feitos para ler, aprender de cor ou cantar.>

9. “Ou Isto ou Aquilo”, de Cecília Meireles>

A autora convida as crianças a se aproximarem da poesia, brinca com as palavras, explora a sonoridade, o ritmo, as rimas e a musicalidade. O tema mostra que a vida é feita de escolhas e estas, muitas vezes, são difíceis de resolver. O cotidiano marcado pela dúvida e pela dificuldade de decisão é poetizado.>

10. “Felpo Silva”, de Eva Funari>