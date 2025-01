FORMAÇÃO

Educação midiática: por que sua importância cresce e como as escolas podem se preparar

Instituto Palavra Aberta oferece formação para redes de ensino e materiais gratuitos para ajudar professores a desenvolverem o letramento digital dos estudantes

O atual cenário digital exige mais conhecimento e letramento para lidar com o consumo e a construção da informação de maneira crítica, segura e ética. Na formação de crianças e jovens nesse sentido, as escolas desempenham um papel fundamental, adotando em suas metodologias ferramentas e recursos para promover a educação midiática. Isso não é mais uma opção, mas sim uma demanda educacional, inclusive sinalizada pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular). >

Hoje, as redes de ensino já estão mais sensíveis a essa questão e implementam ações por meio de diferentes estratégias, como disciplinas relacionadas à cultura digital, comunicação, tecnologias e inovação. O mais importante é que qualquer uma dessas abordagens leve ao desenvolvimento de capacidades críticas em relação às mídias, para que os estudantes possam acessar, analisar, avaliar, produzir e difundir conteúdos midiáticos com responsabilidade e ética.>

Além de acompanhar a gestão da educação midiática pelas redes de ensino de maneira mais ampla, o Instituto Palavra Aberta oferece ferramentas para que as escolas se informem e garantam formação e atualização para seus professores. No Instagram, os conteúdos são difundidos no perfil @educamidia, e no site há materiais pedagógicos e e-books, que podem ser baixados gratuitamente para aplicação no dia a dia. >