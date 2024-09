DETOX DIGITAL

Escola proíbe celular para alunos por 'toxicidade das redes sociais' e comemora resultado

Uma escola no Reino Unido proibiu que os alunos usassem celulares durante o período em que estão na escola e percebeu resultados surpreendentes. Segundo a instituição, a Boston Grammar School, o "detox digital" foi elogiado pelos professores e reduziu significativamente os casos de bullying.

A prática foi adotada no início deste ano. O Departamento de Educação emitiu orientações aos pais e solicitou a restrição do uso de celulares durante o período escolar para "minimizar interrupções e melhorar o comportamento em sala de aula".

"Nosso objetivo era remover essa toxicidade do dia escolar, e o que observamos foi uma redução significativa nos incidentes que antes eram exacerbados pelo uso de celulares", completou.

A mudança também foi percebida positivamente no café da manhã dos alunos. Agora eles, que antes ficavam "presos aos celulares", estão conversando mais entre si e mais focados nas tarefas.

Um dos alunos comentou sobre a nova regra: "No começo, era difícil simplesmente largar o celular, mas com o tempo, você se acostuma e entra na rotina do dia escolar."