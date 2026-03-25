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Estudante de Salvador conquista ouro na Olimpíada Brasileira de Física aos 15 anos

Jovem acumula premiações em exatas e já representou o Brasil em competição internacional

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 11:08

Estudante baiano é medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Física
Estudante baiano é medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Física Crédito: Divulgação

Com apenas 15 anos, o estudante baiano Rafael Assis Melo conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Física (OBF) 2025, uma das principais competições científicas voltadas para alunos da educação básica no país.

Aluno do 1º ano do Ensino Médio da Land School Federação, em Salvador, Rafael se preparou ao longo do ano, com cursos online, leitura de livros e estudos aprofundados. Ele também contou com o apoio da professora Gabrielle Fraga, que o auxiliou no desenvolvimento do raciocínio e na consolidação do conhecimento.

“Estou muito feliz com essa medalha, em especial porque eu não me considero uma pessoa naturalmente genial. Mas é justamente por isso que eu afirmo: você pode fazer algo muito grande se tiver esforço e realmente quiser”, afirmou o estudante.

Segundo o coordenador do Ensino Médio da escola, Rogério Costa, o desempenho do aluno está ligado à combinação entre dedicação e estímulo ao pensamento científico. “Buscamos incentivar o raciocínio lógico e o gosto por desafios. Resultados como os de Rafael refletem tanto o domínio teórico quanto a capacidade de análise e resolução de problemas”, destacou.

A trajetória do jovem já inclui outras conquistas. Rafael também foi medalhista de ouro na Copernicus Olympiad – Global Round 2024, competição internacional de Matemática realizada na Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos.

Desde os 10 anos, ele participa de torneios nacionais e internacionais na área de exatas e já recebeu convite para visitar a NASA, um dos principais centros de pesquisa espacial do mundo.

Tags:

Educação

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