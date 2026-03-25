Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador inicia vacinação contra gripe nesta quarta (25); veja quem pode se imunizar

Campanha começa para públicos prioritários e terá Dia D no sábado (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 07:58

Salvador inicia vacinação contra gripe com ato simbólico e amplia campanha a partir desta quarta-feira (25) Crédito: Ascom SMS

Salvador inicia, nesta quarta-feira (25), a vacinação contra a gripe para os públicos prioritários. A campanha foi antecipada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), como estratégia para proteger a população antes do período de maior circulação do vírus influenza.

O início simbólico da imunização aconteceu na manhã de terça-feira (24), com a aplicação das primeiras doses em idosos e profissionais da Instituição de Longa Permanência (ILP) São Gabriel, no bairro da Boa Viagem.

A partir desta quarta, as vacinas estarão disponíveis nos postos de saúde da capital. Já no sábado (28), será realizado o Dia D de mobilização, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal.

Gripe, virose, resfriado e sinusite

Operação traz melhora na respiração e qualidade de vida para milhões de adultos por Freepik
Médicos detalham os riscos de segurar espirro, tosse, pum, xixi e até o vômito por Freepik
Imagem ilustratativa por Divulgação
Sinusite crônica por Reprodução
rouquidão persistente, que dura mais de 15 dias, merece atenção por Divulgação Freepik
Casos de influenza B apresentam alta atípica para a estação por Shutterstock
As viroses chegam como resultado da aglomeração e o excessos da folia por Shutterstock/reprodução
Farmácias começam a ampliar estoque de antigripais e anti-inflamatórios para atender a demanda pós folia por Shutterstock/reprodução
Mulher gripada por Shutterstock
1 de 9
Operação traz melhora na respiração e qualidade de vida para milhões de adultos por Freepik

A vacina é gratuita e indicada para reduzir complicações, internações e mortes causadas pela gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Quem pode se vacinar?

Fazem parte do público prioritário:

crianças de 6 meses a menores de 6 anos

idosos com 60 anos ou mais

gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)

profissionais da saúde e professores

Também estão incluídos:

pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente

indígenas e quilombolas

pessoas em situação de rua

trabalhadores do transporte coletivo

profissionais dos Correios e do setor portuário

integrantes das forças de segurança e Forças Armadas

funcionários do sistema prisional

pessoas privadas de liberdade e jovens em medidas socioeducativas

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, destacou a importância da antecipação. “A vacinação contra a gripe é uma das principais estratégias para reduzir internações e proteger a população”, afirmou.

Já a coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, reforçou a necessidade de adesão. “Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal e garantir que as pessoas estejam protegidas antes do período de maior circulação do vírus”, disse.

Tags:

Gripe

Mais recentes

Imagem - Quatro suspeitos de integrar facção morrem em tiroteio com a PM em Pirajá

Quatro suspeitos de integrar facção morrem em tiroteio com a PM em Pirajá
Imagem - Salvador ganhará novo espaço cultural em casarão no Comércio

Salvador ganhará novo espaço cultural em casarão no Comércio
Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado

Aposta de Salvador fatura R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta de Salvador fatura R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Traficante internacional investigado por apreensão de 800 kg de drogas é preso em Salvador
02

Traficante internacional investigado por apreensão de 800 kg de drogas é preso em Salvador

Imagem - Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela
03

Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela

Imagem - Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar
04

Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar