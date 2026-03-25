VACINA

Salvador inicia vacinação contra gripe nesta quarta (25); veja quem pode se imunizar

Campanha começa para públicos prioritários e terá Dia D no sábado (28)

Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 07:58

Salvador inicia vacinação contra gripe com ato simbólico e amplia campanha a partir desta quarta-feira (25) Crédito: Ascom SMS

Salvador inicia, nesta quarta-feira (25), a vacinação contra a gripe para os públicos prioritários. A campanha foi antecipada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), como estratégia para proteger a população antes do período de maior circulação do vírus influenza.

O início simbólico da imunização aconteceu na manhã de terça-feira (24), com a aplicação das primeiras doses em idosos e profissionais da Instituição de Longa Permanência (ILP) São Gabriel, no bairro da Boa Viagem.

A partir desta quarta, as vacinas estarão disponíveis nos postos de saúde da capital. Já no sábado (28), será realizado o Dia D de mobilização, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal.

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A vacina é gratuita e indicada para reduzir complicações, internações e mortes causadas pela gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Quem pode se vacinar?

Fazem parte do público prioritário:

crianças de 6 meses a menores de 6 anos

idosos com 60 anos ou mais

gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)

profissionais da saúde e professores

Também estão incluídos:

pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente

indígenas e quilombolas

pessoas em situação de rua

trabalhadores do transporte coletivo

profissionais dos Correios e do setor portuário

integrantes das forças de segurança e Forças Armadas

funcionários do sistema prisional

pessoas privadas de liberdade e jovens em medidas socioeducativas

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, destacou a importância da antecipação. “A vacinação contra a gripe é uma das principais estratégias para reduzir internações e proteger a população”, afirmou.