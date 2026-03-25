Salvador inicia vacinação contra gripe nesta quarta (25); veja quem pode se imunizar

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Esther Morais
Publicado em 25 de março de 2026 às 07:58
Salvador inicia, nesta quarta-feira (25), a vacinação contra a gripe para os públicos prioritários. A campanha foi antecipada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), como estratégia para proteger a população antes do período de maior circulação do vírus influenza.
O início simbólico da imunização aconteceu na manhã de terça-feira (24), com a aplicação das primeiras doses em idosos e profissionais da Instituição de Longa Permanência (ILP) São Gabriel, no bairro da Boa Viagem.
A partir desta quarta, as vacinas estarão disponíveis nos postos de saúde da capital. Já no sábado (28), será realizado o Dia D de mobilização, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal.
Gripe, virose, resfriado e sinusite
A vacina é gratuita e indicada para reduzir complicações, internações e mortes causadas pela gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.
Fazem parte do público prioritário:
crianças de 6 meses a menores de 6 anos
idosos com 60 anos ou mais
gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
profissionais da saúde e professores
Também estão incluídos:
pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente
indígenas e quilombolas
pessoas em situação de rua
trabalhadores do transporte coletivo
profissionais dos Correios e do setor portuário
integrantes das forças de segurança e Forças Armadas
funcionários do sistema prisional
pessoas privadas de liberdade e jovens em medidas socioeducativas
O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, destacou a importância da antecipação. “A vacinação contra a gripe é uma das principais estratégias para reduzir internações e proteger a população”, afirmou.
Já a coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, reforçou a necessidade de adesão. “Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal e garantir que as pessoas estejam protegidas antes do período de maior circulação do vírus”, disse.