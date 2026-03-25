LOTERIA

Aposta de Salvador fatura R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado

Jogo feito na Mata Escura acertou cinco dezenas no concurso 2988

Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 06:45

Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta registrada em Salvador faturou R$ 58.355,02 ao acertar cinco dezenas no concurso 2988 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O jogo vencedor foi feito na Lotérica Mata Escura, com aposta simples de seis números, em canal físico.

As dezenas sorteadas foram: 21, 23, 28, 36, 57 e 58.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Apesar das apostas com cinco acertos, ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 24 apostas em todo o país fizeram a quina e levaram o mesmo valor de R$ 58 mil.

Já na faixa de quatro acertos, 1.753 apostas foram premiadas, com valor individual de R$ 1.316,91.

Com o resultado, o prêmio estimado para o próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (26), é de R$ 17 milhões.