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Aposta de Salvador fatura R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado

Jogo feito na Mata Escura acertou cinco dezenas no concurso 2988

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de março de 2026 às 06:45

Mega-Sena sorteia novo prêmio
Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta registrada em Salvador faturou R$ 58.355,02 ao acertar cinco dezenas no concurso 2988 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O jogo vencedor foi feito na Lotérica Mata Escura, com aposta simples de seis números, em canal físico.

As dezenas sorteadas foram: 21, 23, 28, 36, 57 e 58.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Apesar das apostas com cinco acertos, ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 24 apostas em todo o país fizeram a quina e levaram o mesmo valor de R$ 58 mil.

Já na faixa de quatro acertos, 1.753 apostas foram premiadas, com valor individual de R$ 1.316,91.

Com o resultado, o prêmio estimado para o próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (26), é de R$ 17 milhões.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 35.145.774,00.

Tags:

Mega-sena

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