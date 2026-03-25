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Salvador ganhará novo espaço cultural em casarão no Comércio

Sala de Espetáculos será voltada para apresentações intimistas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de março de 2026 às 06:51

Ilustração de como ficará o espaço Crédito: Divulgação

As obras da Sala de Espetáculos, novo espaço cultural no bairro do Comércio, em Salvador, devem ser concluídas até o mês de junho, segundo previsão da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). A inauguração, no entanto, deve ocorrer apenas no segundo semestre, devido à chegada e instalação do mobiliário.

O equipamento, que já atingiu cerca de 80% de execução, integra um conjunto de intervenções voltadas à revitalização do Centro Histórico e à ampliação da oferta cultural na capital baiana. Instalado em um casarão do século XIX, o espaço preserva elementos originais da construção, ao mesmo tempo em que incorpora soluções contemporâneas.

De acordo com a presidente da FMLF, Tânia Scofield, o projeto busca valorizar a memória arquitetônica aliada à modernização. “Está ficando lindo, um dos espaços mais bonitos de Salvador, porque aproveitamos um casarão do século XIX que estava praticamente em ruínas, mas ainda com as fachadas preservadas. Conseguimos manter elementos originais e adaptar para uma arquitetura contemporânea”, afirmou.

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Espaço cultural será voltado para apresentações intimistas

Segundo ela, o espaço terá capacidade para cerca de 170 pessoas e será voltado para apresentações mais intimistas, com estrutura de alta tecnologia. “É uma casa de espetáculos para um público menor, mas com toda a parte de acústica, iluminação e áudio em alta tecnologia. O espaço é aconchegante, preparado para receber desde apresentações musicais até pequenas orquestras”, explicou.

Scofield destacou ainda os desafios enfrentados durante a execução, uma vez que a previsão inicial era de conclusão no ano passado. “Tivemos um nível de detalhamento muito alto, com soluções praticamente artesanais, especialmente por se tratar de um imóvel tombado. Além disso, o projeto precisou ser atualizado para incorporar novas tecnologias, o que exigiu adaptações. Também enfrentamos dificuldades logísticas, como o acesso em uma rua estreita”, disse.

Salvador ganhará novo espaço cultural em casarão histórico no Comércio

A Sala de Espetáculos faz parte do complexo da Cidade da Música, que inclui ainda uma escola de artes e música, com previsão de conclusão até o fim do ano. A proposta é integrar formação, produção e circulação artística em um mesmo polo cultural.

“A cada novo equipamento implantado no Comércio, a gente dinamiza toda a área do Centro Histórico. Estamos criando uma centralidade cultural na região”, completou a presidente da FMLF.

Procurada, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) informou que a data oficial de inauguração ainda será definida, após a conclusão da obra física e da instalação completa do mobiliário.

Leia mais no Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO.

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Cultura

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