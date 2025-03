educação

Veja os acontecimentos que marcaram a Guerra Fria

Revolução chinesa, corrida espacial e a queda do muro de Berlim estão entre os eventos desse período

Publicado em 19 de março de 2025 às 18:07

A Guerra Fria marcou a história da sociedade Crédito: Imagem: Pavlo Plakhotia | Shutterstock

A Guerra Fria (final da década de 1940 – 1991) foi um período histórico marcado por um conflito político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa tensão teve como pressuposto a tentativa de hegemonia mundial por parte desses dois países, que representavam ideologias distintas, sendo os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. >

A Guerra Fria começou logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Após os Estados Unidos e a União Soviética saírem da guerra como grandes potências, esses dois territórios passaram a disputar o controle mundial. Dentro desse conflito, diversos países começaram a apoiar um lado. No caso, a Europa Ocidental tornou-se grande aliada dos Estados Unidos, enquanto a Europa Oriental apoiou a União Soviética. >

Doutrina de Truman

Após o final da Segunda Guerra Mundial, a fim de instaurar sua hegemonia, o governo norte-americano iniciou a Doutrina Truman, uma medida cujo objetivo era deter o avanço do comunismo no mundo. Uma das partes dessa doutrina era a conquista do poder por meio do auxílio. Com isso, a partir de um plano de recuperação, conhecido como Plano Marshall, os Estados Unidos emprestaram dinheiro para os países europeus se reconstruírem. >

Origem das alianças militares

A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e o Pacto de Varsóvia são alianças militares intragovernamentais. A OTAN, pertencente aos Estados Unidos , tinha como objetivos impedir o avanço socialista e retaliar as iniciativas soviéticas. Por sua vez, o Pacto de Varsóvia, pertencente à União Soviética, tinha como objetivo reforçar sua presença nos países do Leste Europeu. >

A corrida armamentista foi uma das estratégias de poder da época Crédito: Imagem: Everett Collection | Shutterstock

Características da Guerra Fria

Polarização: a Guerra Fria foi baseada em dois grandes polos: os Estados Unidos e a União Soviética. Essas duas nações possuíam uma retórica agressiva contra os países aliados ao seu oponente.

Corrida armamentista: os Estados Unidos e a União Soviética buscavam mostrar a sua força por meio do desenvolvimento de armas de destruição em massa.

Corrida espacial: as duas nações também competiram pela exploração do espaço, principalmente entre 1957 e 1975.

Interferência estrangeira: ambos os países interferiram no funcionamento econômico, político e social de outras nações, a fim de garantir seus interesses. >

Principais acontecimentos influenciados pela guerra

Revolução Chinesa

A guerra entre comunistas e capitalistas chineses teve início nos anos 20. Contudo, após a invasão japonesa em 1930, ela teve que ser interrompida. Depois da Segunda Guerra Mundial, liderados por Mao Tsé-Tung, os comunistas conseguiram derrotar os capitalistas e conquistaram o poder. A China tornou-se uma nação comunista em 1949. Pouco tempo depois, o governo norte-americano passou a intervir de forma mais agressiva nos países asiáticos, com medo de eles seguirem o exemplo chinês. >

Guerra na Coreia

No final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi ocupada e dividida pelos Estados Unidos e pela União Soviética, gerando assim a Coreia do Sul (capitalista) e a Coreia do Norte (comunista). Em 1950, os norte-coreanos invadiram a Coreia do Sul, a fim de conquistá-la e reunir novamente as Coreias. >

A partir dessa invasão, surgiu uma guerra . Os Estados Unidos apoiaram os sul-coreanos nesse conflito e, inclusive, mandaram seus soldados para as batalhas. Em 1953, um tratado de paz foi assinado pelas duas Coreias, colocando fim à guerra e garantindo que as nações continuassem divididas. >

Guerra do Vietnã

Após conquistar a independência da França, o Vietnã foi dividido em duas nações, o Vietnã do Norte (influência comunista) e o Vietnã do Sul (influência capitalista). Em 1959, as duas nações vietnamitas entraram em guerra. O governo norte-americano, apoiando o Vietnã do Sul, entrou no conflito em 1965. >

Contudo, a participação dos Estados Unidos não foi bem-vista pelo mundo, devido ao número de mortes e desastres que esse país causou na guerra. Em 1973, eles retiraram suas tropas de lá, e, em 1976, o Vietnã do Norte ganhou a guerra e reunificou o país. >

Crise dos mísseis

A crise dos mísseis iniciou em 1959, quando Cuba realizou uma revolução nacionalista, na qual se alinhou com a União Soviética. Após esse alinhamento, em 1962, soviéticos e cubanos decidiram implantar uma base de mísseis em Cuba, porém a nação norte-americana descobriu essa informação. Temendo ficarem em desvantagem, os Estados Unidos ameaçaram declarar guerra caso os mísseis fossem instalados. Após duas semanas de negociação, os mísseis soviéticos não foram instalados. >

A queda do Muro de Berlim é um símbolo do fim da Guerra Fria Crédito: Imagem: Bartolomiej Pietrzyk | Shutterstock

Muro de Berlim

Um dos principais símbolos da polarização da Guerra Fria foi o muro de Berlim. Após o final da Segunda Guerra Mundial, uma parte da nação germânica foi ocupada pelos Estados Unidos (Alemanha Ocidental), e a outra parte pela União Soviética (Alemanha Oriental). >

Depois dessa divisão política, muitos habitantes da Alemanha Oriental passaram a fugir para a Alemanha Ocidental. Com isso, em 1961, foi construído um muro que isolava a capital da parte ocidental. Em 1989, devido à crise na União Soviética, esse muro foi quebrado, e a Alemanha reunificou-se. >

Fim da Guerra Fria

O fim da Guerra Fria teve como principal causa as dificuldades políticas e econômicas enfrentadas pela nação soviética. Diversos foram os fatores que influenciaram tais crises, como o envolvimento da União Soviética na Guerra do Afeganistão, o acidente nuclear de Chernobyl e a falta de preparo para se adaptar à indústria moderna. Alinhado a essas dificuldades, o autoritarismo dos governos comunistas também causou imensa insatisfação popular. >

As primeiras manifestações do fim da Guerra Fria vieram por meio da queda do muro de Berlim e da abertura da economia soviética por parte do governo de Mikhail Gorbachev. A partir disso, as nações pertencentes à União Soviética começaram a se mobilizar para conquistar a independência. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou e, no dia seguinte, a União Soviética foi dissolvida. >