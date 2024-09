ELEIÇÃO NA RMS

Aliado de Jerônimo declara apoio a Débora Régis em Lauro de Freitas

“Eu sou do time de Lula, sou vice-líder do governador Jerônimo Rodrigues, mas reconheço que melhor para Lauro de Freitas é Débora, pelo seu passado, pela sua competência, pelo seu comprometimento com a população. Por isso que eu digo: é 44 na cabeça, no coração e nas urnas. Estamos juntos”, afirmou.