POLÍTICA

Aliados destacam força da coligação em apoio à reeleição de Bruno Reis

Convenção nesta quinta-feira vai oficializar a candidatura à reeleição do prefeito de Salvador

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 14:31

Bruno Reis oficializa hoje a candidatura Crédito: Divulgação

Presidentes municipais dos partidos que formam a coligação que apoia a pré-candidatura do prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacaram a força da aliança. Acontece na tarde desta quinta (25), em Salvador, a convenção que vai oficializar Bruno como candidato a reeleição pela prefeitura da capital baiana. Além do União Brasil, partido ao qual Bruno é filiado, apoiam a pré-candidatura dele também as siglas PDT, PP, Republicanos, PSDB, Cidadania, PL, DC, PRD, Novo, PMB, PRTB e PMN.

Presidente do União Brasil em Salvador, o deputado estadual Luciano Simões Filho destaca a relevância das siglas unidas pela candidatura de Bruno. “Trabalhamos para fazer a maior convenção da história política de Salvador. Não só pela quantidade de partidos coligados, mas também pela pujança dos nossos candidatos a vereador”, diz Simões.

Parceiro de Bruno há muitos anos na polícia, o deputado federal Leo Prates, presidente do PDT em Salvador, diz que a coligação também representa o grande trabalho feito por Bruno à frente da gestão municipal, mostrando também sua força política. “O prefeito Bruno Reis tem sido uma das grandes revelações para o Brasil, mas a gente que conhece de perto já sabia do tamanho da sua capacidade. Ele mostrou à cidade a sua competência administrativa e vem fazendo uma belíssima gestão. Agora, ele mostra que sua competência não se restringe à administração, se estendendo à política também, fazendo uma das maiores coligações da história de Salvador, com o maior grupo de candidatos a vereador”, afirma.

O vereador Luiz Carlos, presidente do Republicanos na capital, diz que a ampla aliança é consequência da gestão de sucesso de Bruno no comando do Palácio Thomé de Souza. “Junto com o trabalho do prefeito, existe um arcabouço de partidos em sua base, da qual faz parte o Republicanos. Esses partidos estão com Bruno porque enxergam, assim como a população, um trabalho excelente. Sem sombra de dúvida, ele é o mais preparado e essa coligação vai trabalhar para que Bruno continue nessa cadeira, desempenhando muito bem o seu papel”, garante.