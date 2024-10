DISPUTA ACIRRADA

Bruno Reis e João Campos disputam quem terá maior votação entre prefeitos das capitais

Os dois concorrem à reeleição e, de acordo com pesquisas, apresentam elevadas taxas de intenção de votos

Da Redação

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 15:01

Bruno Reis (União Brasil) e João Campos (PSB) Crédito: Divulgação

Os prefeitos de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e do Recife, João Campos (PSB), disputam quem terá maior votação entre as maiores capitais do país na disputa eleitoral deste domingo (6). Os dois concorrem à reeleição e, de acordo com pesquisas, apresentam elevadas taxas de intenção de votos.

Levantamentos apontam que ao menos 11 capitais podem ter a disputa decidida já no primeiro turno, Salvador e Recife entre elas. A eleição deve ser decidida também já neste domingo (6) em cidades como Maceió, João Pessoa, Vitória, Florianópolis e Rio de Janeiro.

Em Salvador, de acordo com a mais recente pesquisa do instituto Quaest, divulgada neste sábado (5) pela TV Bahia, Bruno Reis chega a 74% das intenções de votos válidos. Pesquisa do instituto P&A, também divulgada neste sábado pelo Política Livre, aponta que o prefeito de Salvador pode ser reeleito com 83,5% dos votos válidos.

No Recife, João Campos registrou 75% em levantamento da Quaest divulgado nesta semana. Pesquisa do instituto Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (4), mostra que João Campos lidera com 74% das intenções de voto. Considerando os votos válidos, ele tem 78% das intenções.

Ainda no Nordeste, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PL), também aparece com elevado percentual de intenção de voto. Pesquisa Futura Inteligência, contratada pela empresa 100% Cidades e divulgada nesta semana, mostra que o candidato à reeleição tem 72,6% das intenções de voto.