PLEITO MUNICIPAL

Bruno Reis lidera popularidade digital entre candidatos à prefeitura de Salvador, aponta índice da Quaest

Atual prefeito lidera o ranking com quase o dobro do segundo colocado, Geraldo Júnior (MDB)

Da Redação

Publicado em 22 de agosto de 2024 às 17:03

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Divulgação/Ascom/PMS

Atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil) domina a disputa eleitoral no campo digital. Com uma marca de 74,7 pontos no Índice de Popularidade Digital (IPD), ele lidera o ranking com quase o dobro do segundo colocado, Geraldo Júnior (MDB), que tem 38,5 pontos.

Giovani Damico (PCB) é o terceiro colocado, com 33,4. O IPD é analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest e vai de 0 a 100. Ele é calculado por meio de um algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

A nota final do IPD leva em consideração o número de seguidores, comentários e curtidas em postagens, compartilhamentos, volume de buscas e proporção de reações positivas e negativas.

Embora apareça em terceiro lugar nas pesquisas de intenções de voto, o candidato do PSOL e investigador da Polícia Civil, Kleber Rosa, está na quarta colocação no ranking de popularidade digital. Seguem o socialista, Eslane Paixão (UP), com 19,5 pontos, e Victor Marinho (PSTU), com 11,7 pontos.

Segundo o IPD, Bruno Reis é o candidato com nota máxima em interesse. Há um grande volume de buscas pelo nome do atual gestor da capital nas plataformas. Os perfis do candidato do União Brasil nas redes sociais têm crescido em número de seguidores que, em sua maioria, aprovam o conteúdo publicado pelo prefeito.