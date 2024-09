SALVADOR

Bruno Reis supera 60 pontos de frente e pode vencer eleição com vantagem histórica, aponta pesquisa

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), ampliou sua vantagem na corrida eleitoral na capital baiana, superando os 60 pontos de vantagem, e pode vencer o pleito deste ano com margem histórica, de acordo com pesquisa realizada pelo instituto P&A, divulgada pelo Política Livre nesta sexta-feira (13).

Segundo o levantamento, Bruno chegou a 68,6% no cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos postulantes, enquanto o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) chegou a 8% e Kleber Rosa, a 3,2%. Considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais, o segundo e o terceiro colocados estão tecnicamente empatados. Somados, os demais candidatos pontuaram com 1,4%.

Levando em consideração as intenções de votos válidos, Bruno Reis chegou aos 84,4%. Geraldo pontua com 9,8% e Kleber, com 3,9%. No cenário espontâneo, quando o nome dos candidatos não é apresentado, Bruno tem 51,8%, contra 4% de Geraldo e 2,2% de Kleber. Somados, os demais postulantes pontuaram com 0,4%.