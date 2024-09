'SE FEZ DE APOIADOR'

Candidata a prefeita de Salvador leva cuspida durante panfletagem e denuncia racismo: 'Absurdo'

Ato de campanha acontecia no Rio Vermelho no momento do ataque

A candidata a prefeita de Salvador Eslane Paixão (UP) denunciou no final da noite de sexta-feira (13) um episódio de racismo que sofreu no Rio Vermelho, durante um ato de campanha. Ela diz que estava panfletando quando um homem branco se aproximou como se fosse apoiador e cuspiu nela. O episódio aconteceu dentro de um "restaurante de luxo", segundo post do partido.