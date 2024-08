CORRIDA PELO VOTO

Candidatos a prefeito de Salvador pedem 'ajudinha' ao divino no primeiro dia de campanha

O primeiro turno das eleições vai acontecer no dia 6 de outubro

Gil Santos

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 20:01

Bruno Reis acompanhado dos aliados ACM Neto e Ana Paula Matos Crédito: Arisson Marinho/Correio

A campanha eleitoral começou e agora é para valer. No primeiro dia da corrida oficial ao Palácio Thomé de Souza os candidatos resolveram pedir uma ajudinha ao divino. Bruno Reis (União Brasil) e Geraldo Júnior (MDB) recorreram ao Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa, enquanto Kleber Rosa (PSOL) buscou ajuda com Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Os três são os candidatos mais bem colocados nas pesquisas na disputa pela prefeitura da capital baiana.

Bruno, que lidera o confronto eleitoral em todas as sondagens de opinião, chegou acompanhado por apoiadores, incluindo o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, e a candidata à vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). Eles foram cercados por uma multidão ao descer do carro. Os três cumprimentaram eleitores e seguiram para o interior da igreja, onde acompanharam a missa ao lado do padre, no altar.

Bruno e Ana Paula carregaram a imagem do Senhor do Bonfim, foram aplaudidos de pé pelos fiéis e agradeceram o carinho do público. O candidato do União Brasil disse esperar que a campanha seja limpa. Também lembrou que no primeiro mandato enfrentou os desafios da pandemia da covid-19 e pediu que o público compare os currículos, as experiências e os feitos de cada postulante no momento que for às urnas. Ele enalteceu a independência do povo soteropolitano e afirmou que a população tem liberdade para escolher o melhor representante.

Bruno Reis é carregado por aliados na frente da Igreja do Bonfim Crédito: Arisson Marinho/Correio

“Tivemos um primeiro mandato marcado pela pandemia, por superação, por adversidades e obstáculos que tivemos que transpor e, mesmo assim, conseguimos garantir todas as conquistas do passado e fizemos com que nossa cidade avançasse muito em todas as áreas. Temos consciência dos desafios e dos problemas existentes, da dimensão e do tamanho da nossa responsabilidade, e estamos prontos para isso”, afirmou o prefeito.

No final da tarde, Bruno Reis inaugurou o comitê instalado na Avenida Bonocô. No evento, ACM Neto disse acreditar na vitória do aliado. "Uma campanha à reeleição é praticamente um plebiscito. As pessoas são chamadas às urnas e decidem se o prefeito merece ou não mais quatro anos. Ele é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, com quase 80% de aprovação. Eu acho que está no coração do soteropolitano dar mais quatro anos para Bruno e eu espero que isso aconteça", declarou.

Base petista

Geraldo Júnior na Igreja do Bonfim Crédito: Ulisses Dumas

Candidato do MDB, o vice-governador Geraldo Júnior também buscou a proteção do Senhor do Bonfim. Ele chegou à Colina Sagrada acompanhado de apoiadores, cumprimentou eleitores e assistiu a missa no primeiro banco da igreja. Na saída, o gestor fez fotos com Filhos de Gandhy.

“Hoje foi um dia para agradecer a Deus e ao Senhor do Bonfim pelo acolhimento. Subimos a Colina Sagrada, porque estamos preparados e respeitamos todos os candidatos. Fabya Reis (candidata à vice-prefeita) e eu vamos fazer uma das campanhas mais lindas que a história de Salvador já presenciou”, afirmou.

Eleitores notaram a ausência do governador e principal apoiador político de Geraldo, Jerônimo Rodrigues (PT), no primeiro dia de campanha. A assessoria do candidato informou que o petista não compareceu porque está cumprindo agenda no interior do estado.

Kleber Rosa na Igreja Rosário dos Pretos Crédito: Erlon Souza/Divulgação

Já Kleber Rosa começou a campanha na Igreja do Rosário dos Pretos com a sua vice Dona Mira Alves. Ambos são do PSOL. “Estar aqui é uma reverência da nossa ancestralidade africana. Então, é de onde a gente quer partir. Simbolicamente é muito importante”, ressaltou.

Série de entrevistas

Candidato do PCO, Giovani Damico concedeu entrevista à rádio A Tarde no primeiro dia de campanha. Também participou de uma mesa de debate sobre violência de gênero, violência e transfobia na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Já o primeiro dia de campanha Victor Marinho (PSTU) foi de entrevistas às rádios CBN e BandNews. Ele cancelou uma panfletagem que seria realizada na Praça da Piedade. Eslane Paixão (UP), por sua vez, iniciou o dia entregando panfletos de campanha para estudantes da Ufba. Também deu entrevista à BandNews.