DISPUTA ELEITORAL

Candidatos à prefeitura de Salvador se enfrentam em debate na próxima semana

Na reunião desta terça (30), foram definidos, por sorteio, a ordem de apresentação, perguntas e respostas dos candidatos em cada bloco do debate. Estiveram presentes os representantes dos três candidatos.

Uma das mudanças para este ano no debate da Band é a possibilidade de os candidatos poderem se movimentar no estúdio. O formato trará mais dinâmica à transmissão e permitirá que o candidato se comunique mais diretamente com o eleitor.