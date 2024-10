CONFRONTO NA TV BAHIA

Candidatos à prefeitura de Salvador se enfrentam em último debate eleitoral

O embate entre os postulantes Geraldo Júnior (MDB) e Kleber Rosa (PSOL) aconteceu na noite desta quinta-feira (3)

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 00:01

Kleber Rosa e Geraldo Júnior no debate da TV Bahia Crédito: Paula Fróes/Correio

Dos seis candidatos a prefeito de Salvador, dois se enfrentaram, nesta quinta-feira (4), pela última vez antes da abertura das urnas no domingo. Em debate transmitido pela TV Bahia, Geraldo Júnior (MDB) e Kleber Rosa (PSOL) apresentaram propostas para a capital baiana. O postulante do União Brasil, Bruno Reis, não participou.

O embate - mediado pelo jornalista Heraldo Pereira - foi morno e o momento de maior acirramento aconteceu quando Kleber Rosa apontou as contradições políticas de Geraldo Júnior.

O primeiro bloco abordou temas livres. O socialista questionou ao concorrente qual a proposta dele na área do meio ambiente. O emedebista prometeu, se eleito prefeito soteropolitano, adotar políticas públicas de preservação das áreas verdes da capital baiana. “Vamos fazer justiça social e justiça ambiental”, acrescentou ele.

Em seu questionamento ao adversário, Geraldo Júnior falou sobre o tema da segurança pública, que é de responsabilidade do governo estadual. Disse que vai criar uma secretaria para enfrentar a violência. Kleber Rosa ressaltou que, para combater a situação, é preciso valorizar os profissionais que atuam na área. Também defendeu que haja políticas públicas para proteger as mulheres que são vítimas de feminicídio.

No segundo bloco, jornalistas da Rede Bahia fizeram perguntas aos postulantes. O tema da saúde entrou no centro do embate. Geraldo Júnior disse que vai construir policlínicas na capital baiana e aumentar as equipes de saúde. Kleber Rosa garantiu que haverá recursos para melhorar os serviços na cidade e cutucou o oponente por tentar se associar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O terceiro bloco foi a vez de questões do público, como a de Shirley Guerra, moradora do bairro de São Caetano. Ela perguntou sobre as propostas dos postulantes para o transporte público. Geraldo Júnior disse que vai construir VLT na cidade, ampliará as linhas de ônibus, levará o metrô para o Campo Grande e integrará os transportes. Já Kleber prometeu a tarifa zero na capital baiana.

“Meu compromisso é com a tarifa zero. Parece bom demais para ser verdade, para ser proposta de candidato, mas é promessa de candidato que sabe o que fala. A tarifa zero já é uma realidade em mais de 100 cidades do Brasil. É viável, é honesto e é um compromisso. A mobilidade urbana é um direito fundamental. Vou garantir a mobilidade como se garante educação e saúde para todas as pessoas”, emendou.

No quarto e último bloco, Kleber Rosa lembrou que o adversário votou no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018, e recordou que o MDB - partido de Geraldo Júnior - apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016.

Geraldo Júnior disse que foi “chamado” pela base petista em 2022, quando rompeu com o grupo liderado pelo atual vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto. Na réplica, Kleber Rosa afirmou que ele sempre esteve do mesmo lado político e tem coerência.

O embate na TV Bahia encerrou com as considerações finais dos candidatos à prefeitura de Salvador. Cada um teve três minutos. Kleber Rosa começou e voltou a apontar as contradições do oponente do MDB. “A esquerda de verdade tem projeto de verdade. Conclamos a toda a esquerda a fazer um grande movimento até o dia 6”, emendou.

Já Geraldo Júnior agradeceu aos seus aliados e reiterou que, se eleito, terá o apoio do governo federal. “Nós vamos escrever uma história em Salvador”, acrescentou ele.