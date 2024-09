PLEITO MUNICIPAL

Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Salvador nesta sexta-feira

No vigésimo segundo dia de campanha, os candidatos a prefeito de Salvador gravam programas eleitorais e participam de caminhadas nesta sexta-feira (6).

16h30 - Caminhada no Engenho Velho de Brotas - Rua Boa Vista de Brotas (Em frente ao Solar Boa Vista)

19h - Evento de campanha de vereador - Vale do Matatu

13h30 - Encontro com esportistas no Comitê Central de Campanha, na avenida ACM.

Manhã - Reunião com lideranças

Tarde - Reunião com a coordenação de campanha

18h - Lançamento de candidatura coletiva Ubuntu, em comitê localizado na Avenida Juracy Magalhaes, rua do Canal, Rio Vermelho, n° 317

19h Prêmio da Diversidade LGBTQIAPN + no Circo Picolino, Pituaçu

Eslane Paixão (UP)

14h30 - Panfletagem e agitação no carro de som com candidato a vereador Willian do MLB, em Itapuã