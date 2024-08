CORRIDA ELEITORAL

Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Salvador nesta terça-feira

No quinto dia de campanha, os candidatos a prefeito de Salvador participam de caminhadas e concedem entrevistas a veículos de comunicação nesta terça-feira (20).

- 16h30 - Caminhada em Cosme de Farias e Vale do Matatu - Concentração: Largo dos Paranhos

- Noite - Participa do lançamento de duas candidaturas a vereador

- 15h - Caminhada no bairro de São Marcos - Concentração: Rotatória do Horto Ortiz (chegada do candidato às 15h30)