ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Salvador neste domingo

No terceiro dia de campanha, os candidatos a prefeito de Salvador vão a eventos de aliados políticos e farão panfletagem neste domingo (18).

- 9h30 - Caminhada no Calabar e Alto das Pombas

- Participa do lançamento de três candidaturas a vereador ao longo do dia

- Gravação de programas eleitorais ao longo do dia

- Manhã - Participa do lançamento de candidatura a vereador

- Noite - Reunião com a coordenação de campanha

Eslane Paixão (UP)

- 9h - Panfletagem no Plano Inclinado da Liberdade

- 14h - Plenário com moradores do bairro da Liberdade

- 18h - Panfletagem no bairro do Santo Antônio Além do Carmo