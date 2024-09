ELEIÇÕES

Confira se seu local de votação foi alterado para as Eleições 2024

Eleitorado pode consultar mudanças de endereço ou seção de voto nos canais virtuais da Justiça Eleitoral

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 08:50

Eleições em Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

No dia 6 de outubro, 11,2 milhões de eleitores aptos a votar na Bahia devem comparecer às urnas eletrônicas para as eleições municipais. Para evitar imprevistos, é recomendável que os eleitores verifiquem com antecedência se houve mudanças no seu local de votação. As mudanças nos locais de votação podem ocorrer em função de obras ou desativação de prédios, como escolas e associações, que normalmente são oferecidos para a Justiça Eleitoral utilizar no dia das eleições. Essas alterações podem ser temporárias ou permanentes.

Além disso, as mudanças no local de votação pode ocorrer mediante solicitação do próprio eleitor, como nos casos de transferência temporária de seção dentro do mesmo município. Essa opção é válida para pessoas com deficiência, agentes de segurança, mesários, indígenas, quilombolas, membros de comunidades tradicionais e moradores de assentamentos rurais, dentre outros, desde que tenham requerido no prazo legal.