POLÍTICA

CORREIO começa neste sábado cobertura especial das eleições

Equipe de reportagem cobrirá a rotina dos seis candidatos a prefeito da capital baiana

Da Redação

Publicado em 20 de julho de 2024 às 05:00

Redação do CORREIO Crédito: Marina Silva/CORREIO

O CORREIO inicia a cobertura especial das eleições neste sábado (20), mesmo dia em que as convenções partidárias, que oficializam as candidaturas, começam em todo o Brasil.

Durante toda a corrida eleitoral, a equipe de reportagem cobrirá a rotina dos seis candidatos a prefeito da capital baiana. O leitor também acompanhará a disputa pelas prefeituras no interior do estado, com foco nos quatro maiores colégios da Bahia: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari.

No dia da eleição, os nossos repórteres estarão nas ruas para conferir a votação dos eleitores e dos candidatos. Os resultados serão transmitidos no portal do CORREIO e nas redes sociais. Na edição seguinte ao pleito, o leitor do impresso terá todos os detalhes de como foi o ‘domingão eleitoral’.

Na última quinta-feira (18), houve uma reunião com os representantes das campanhas dos seis pré-candidatos a prefeito de Salvador: Bruno Reis (União Brasil), Eslane Paixão (UP), Geraldo Júnior (MDB), Giovani Damico (PCB), Kleber Rosa (PSOL) e Victor Marinho (PSTU).

No encontro, os editores do CORREIO apresentaram como será a cobertura do veículo e a proposta de promover no mês de setembro uma sabatina entre os postulantes nas instalações da Rede Bahia. Uma nova reunião acontecerá no dia 6 de agosto para definir a ordem das sabatinas, que serão conduzidas pelos editores Donaldson Gomes e Rodrigo Daniel Silva.

“A nossa intenção é continuar com o bom trabalho que já fizemos em eleições anteriores. Faremos uma cobertura jornalística em que destacaremos as propostas dos candidatos para que o nosso leitor seja bem informado e faça a melhor escolha no dia 6 de outubro”, afirmou a editora-chefe Linda Bezerra.