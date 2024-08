DISPUTA ELEITORAL

CORREIO fará sabatina em setembro com os candidatos à prefeitura de Salvador

O CORREIO fará sabatina com os candidatos à prefeitura de Salvador entre os dias 9 e 16 de setembro. O sorteio para definir a ordem aconteceu, na tarde desta terça-feira (6), na sede da Rede da Bahia, com a participação dos assessores das campanhas.

Na reunião desta terça-feira, os representantes dos candidatos assinaram um compromisso no qual garantem cumprir as regras. Ficou definido, por exemplo, que os leitores serão informados em todas as plataformas sobre as possíveis ausências dos postulantes às sabatinas.