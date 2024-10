ELEIÇÕES

'Dá para ser alternativa pela esquerda', aponta Kleber Rosa após segundo lugar na eleição de Salvador

Candidato afirmou que Salvador precisa "romper com a lógica de esvaziamento de um projeto popular"

Após finalizada a apuração dos votos da Eleição Municipal de 2024, em Salvador, o candidato do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Kleber Rosa, celebrou a conquista do 2º lugar da disputa eleitoral. Para o professor de sociologia, que alcançou 138.610 votos, 10,43% do votos válidos, a colocação afirma o partido como uma possibilidade real para a esquerda soteropolitana nos próximos pleitos.