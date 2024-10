ELEIÇÃO EM SALVADOR

'Geraldo que vá agora disputar com Kleber a última posição', provoca Bruno Reis

Resultado da eleição surpreendeu, com vice-governador aparecendo em terceiro, atrás de candidato do PSOL

Prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis (União) afirmou neste domingo (6) que agora é o momento de olhar para o futuro e pensar nos projetos para a capital baiana, mas não perdeu a oportunidade de provocar o vice-governador Geraldo Junior (MDB), que surpreendeu ficando em terceiro lugar na disputa, atrás do psolista Kleber Rosa.

Questionado sobre se estava surpreso com esse resultado, Bruno disse que agora vai deixar os adversários de lado. "O povo fez o julgamento hoje nas urnas. De forma majoritária, amplamente, se decidiu que nosso nome é o melhor para governar a cidade. Geraldo que vá agora disputar com Kleber a última posição, porque as pessoas decidiram que queriam ver nossa cidade avançar, seguir se transformando, sabiam que a gente era o melhor nome", disse o prefeito.