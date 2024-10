SALVADOR

ACM Neto celebra reeleição de Bruno Reis: 'Respeita o povo dessa cidade!'

Ex-prefeito escreveu que "se não pode com a onda, nem entre no mar"

O ex-prefeito ACM Neto (União) celebrou na noite deste domingo (6) a reeleição do prefeito Bruno Reis (União ) em Salvador. Em um post nas redes sociais, Neto publicou um print do momento em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou que Bruno estava matematicamente eleito.

"Se não pode com a onda, nem entre no mar! ? Respeita o povo dessa cidade e manda avisar que vai ter Bruno Reis de novo! Beijos, já fui, tchau!", escreveu na legenda.

A eleição em Salvador já teve 81,78% das urnas apuradas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Bruno garantiu a reeleição com tranquilidade, como indicavam as pesquisas. Ele tem 78,31% dos votos válidos, contra 10,81% de Kleber Rosa (PSOL) e 10,41% de Geraldo Junior (MDB). Todos outros candidatos aparecem com menos de 1% dos votos válidos.