REELEITO

'Farei um segundo mandato melhor que meu primeiro', promete Bruno Reis

Agora, ele tem como desafio para os próximos quatro anos "honrar todos os compromissos que assumi com a cidade"



Da Redação

Gil Santos

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 19:19

Bruno Reis Crédito: Divulgação/Arquivo

Prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis comentou neste domingo (6) o resultado do pleito municipal e prometeu fazer um segundo mandato ainda melhor que seus primeiros quatro anos à frente da capital baiana. Ele celebrou a votação expressiva, uma das melhores do país, e disse que agora vai trabalhar para superar a expectativa dos eleitores que colocaram nele sua confiança.

Para Bruno, o resultado é fruto do seu trabalho como prefeito. "Sempre tive certeza que depois de um excelente resultado da gestão, com entregas,projetos e programas que ajudariam a transformar e mudar de verdade a vida das pessoas, nós teríamos o resultado político. Nossa votação é praticamente idêntica aos índices de aprovação do nosso governo. As pessoas que avaliam nosso governo votaram na gente e nos fizeram hoje um dos prefeitos mais votados de todo Brasil", comentou.

Agora, ele tem como desafio para os próximos quatro anos "honrar todos os compromissos que assumi com a cidade". "Fiz um plano de governo robusto, com muitos programas e projetos, alguns que já estão em cursos e alguns que já dei início antes mesmo de acabar a eleição, e outros que ainda vou tirar do papel. Hoje muito mais preparado, mais experiente, com a prefeitura mais arrumada, capacidade maior de investimentos, de resolutividade dos problemas. Não tenho dúvidas que farei um segundo mandato melhor que meu primeiro e vou dar o meu melhor para superar as expectativas das pessoas que votaram na gente", garantiu.

Questionado sobre se estava surpreso com o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) aparecendo em terceiro, atrás de Kleber Rosa (PSOL), Bruno disse que agora vai deixar os adversários de lado. "O povo fez o julgamento hoje nas urnas. De forma majoritária, amplamente, se decidiu que nosso nome é o melhor para governar a cidade. Geraldo que vá agora disputar com Kleber a última posição, porque as pessoas decidiram que queriam ver nossa cidade avançar, seguir se transformando, sabiam qeu a gente era o melhor nome", acrescentou.

O ex-prefeito ACM Neto chamou o resultado de "histórico". "Agradecer a Deus esse resultado em Salvador, histórico, não podia ser melhor. Claro, ainda acompanhando o interior, mas muito bom. Ânimo renovado, vigor total, e olhar agora para o futuro".