Debate na TV Bahia: Geraldo Jr. vira meme e fala de Kleber Rosa viraliza; veja principais trechos

Candidatos à prefeitura de Salvador participaram na noite desta quinta-feira (3) do último embate eleitoral

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 13:38

Geraldo Júnior e Kleber Rosa durante embate eleitoral Crédito: Valter Andrade/TV Bahia

O último debate entre candidatos à prefeitura de Salvador antes da eleição aconteceu nesta quinta-feira (3) e reuniu Geraldo Júnior (MDB) e Kleber Rosa (PSOL), em um encontro mediado pelo jornalista Heraldo Pereira e transmitido pela TV Bahia.

Veja alguns pontos do debate que repercutiram:

Apoio de Lula

O candidato Geraldo Júnior fez questão de reforçar no debate, assim como fez na campanha, o apoio que tem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em cerca de 50 minutos da duração do confronto, ele mencionou o nome do petista 23 vezes.

Os eleitores, claro, notaram a insistência. "Geraldo Junior só fala de Lula, de Lula... CHATICE", comentou uma usuária do BlueSky. "Sem repertório", concordou outro.

O adversário Kleber Rosa não perdeu a oportunidade de lembrar que na eleição de 2018, Geraldo Júnior votou no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também recordou que o partido do oponente, o MDB, fez parte das legendas que articularam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

No encerramento, Kleber ainda questionou se Lula está mesmo apoiando Geraldo. "Lá no fundo, no fundo, Lula é Kleber Rosa, a gente sabe disso", afirmou ele, ao ressaltar que desde 1989, aos 15 anos, faz campanha para o presidente Lula.

Lula viu o debate?

Uma afirmação de Geraldo Júnior de que Lula e ministros do governo federal estariam assistindo ao debate acabou viralizando com um meme em que o presidente aparece assistindo a uma transmissão na TV e sorrindo. No vídeo, a transmissão é trocada por uma cena do debate em que Kleber relembra que Geraldo votou em Bolsonaro.

Relembrando o passado

Em outro momento que viralizou, o candidato do PSOL rebateu a sugestão de Geraldo. O emedebista disse que era preciso "superar o passado e sair de 2018" e defendeu apresentar propostas. Kleber então diz que o passado caminha com ele e é importante para o futuro.

"O senhor acha que, sendo um homem com esse perfil, eu tenho condições de esquecer o passado? O passado caminha comigo, está na minha pele, no meu cabelo, nas condições miseráveis em que meu povo vive nesta cidade. Não posso esquecer o passado. Sou um homem que vive daquilo que o passado me obrigou a fazer. Estou nas lutas populares e no movimento negro desde que me entendo por gente", afirmou.

"O passado não pode ser esquecido, porque é no passado que buscamos a coerência e as razões para planejar o futuro. O nosso passado, o passado do povo negro desta cidade, não pode e jamais será esquecido, e é isso que me motiva a estar aqui na luta”.