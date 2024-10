RMS

Desgaste de gestão e ascensão de liderança: como se deu a vitória de Débora em Lauro de Freitas

Após uma hegemonia do PT em Lauro de Freitas nos últimos oito anos, a cidade será administrada pela oposição. Neste domingo (6), a candidata Débora Régis (União Brasil) foi eleita para comandar o Executivo do município na Região Metropolitana de Salvador (RMS) pelos próximos quatro anos.

Atual vereadora em segundo mandato, Débora enfrentou o candidato Rosalvo, apoiado pela atual prefeita, Moema Gramacho (PT), e ex-secretário na gestão petista. Ela teve 59,61% dos votos contra 40,39% do outro candidato.

"O principal fator (para a mudança) em Lauro pode ter sido os desgastes da gestão da prefeita Moema Gramacho, sendo que Débora veio do grupo governista local e migrou para a oposição. Além disso, pesou a ascensão de uma liderança apoiada pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) e do prefeito Bruno Reis como cabos eleitorais com forte presença política na Região Metropolitana de Salvador", analisou o cientista político Cláudio André André de Souza, doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).