Eduardo Braide é reeleito prefeito de São Luís, no Maranhão

O prefeito Eduardo Braide (PSD) foi reeleito no primeiro turno em São Luís, capital do Maranhão, neste domingo (6). O resultado está matematicamente garantido, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 79,57% das urnas apuradas. Ele alcançou 69,53% dos votos válidos, conquistando uma reeleição tranquila.