APURAÇÃO

Eduardo Pimentel (PSD) é eleito prefeito e derrota candidata bolsonarista em Curitiba

A disputa entre Pimentel e Graeml expôs uma faceta do grupo de Bolsonaro: a contradição entre as alianças que o grupo faz com o apoio de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, com as ações do grupo mais radical, liderado por Bolsonaro. Foi assim, por exemplo, que a direita "rachou" em São Paulo entre apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tinha o apoio formal do PL, e Pablo Marçal (PRTB), derrotado no primeiro turno.