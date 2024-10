SALVADOR

Eleição foi tranquila, um sucesso das ferramentas digitais e teve apuração rápida

Desembargador do TRE-BA, Abelardo da Matta, avaliou o pleito como transparente, acessível e mais próximo do eleitor

Priscila Natividade

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 06:00

Eleição municipal Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma eleição tranquila, transparente e cômoda. Foi essa a avaliação do desembargador geral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Abelardo da Matta. Um pouco antes das 19h, com mais de 80% das urnas de Salvador apuradas, Abelardo avaliou o pleito municipal desse ano e destacou as ferramentas digitais e a melhoria de acessibilidade para os eleitores com deficiência.

"Tivemos uma eleição conforme o planejado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Uma eleição transparente, segura e cômoda para o eleitor baiano. Tudo transcorreu com serenidade. Tivemos a troca de apenas 131 urnas, o que corresponde ao percentual de 0,36%, ou seja, mais de 99% das urnas não tiveram problemas em todos os municípios. Houve também uma preocupação muito grande com a acessibilidade, fizemos um trabalho ao longo dos meses para que as pessoas pudessem cumprir seu dever físico sem nenhuma dificuldade de acesso", comentou.

Na Bahia, o eleitorado apto para comparecer às urnas nas ultrapassou os 11,2 milhões, conforme dados do TSE, um 390.187 (3,5%) eleitores, em comparação às Eleições Municipais de 2020, quando haviam sido registrados 10.893.320 eleitores.

Quarto maior colégio eleitoral do país, a Bahia, teve, ainda de acordo com o desembargador, 28 prisões no decorrer do dia, motivadas por boca de urna e formação criminosa. "Os casos já estão sendo analisados pelos juízes eleitorais. Todas as medidas estão sendo tratadas e adotadas as providências necessárias".

Plataformas digitais

Outro ponto que Abelardo da Matta chamou atenção foi para o acesso as plataformas digitais, entre elas, o filometro, onde o eleitor pode acompanhar em tempo real o andamento das filas no seu local de votação.