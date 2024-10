ELEIÇÕES

Em decisão acirrada, Gustavo Carmo é eleito prefeito de Alagoinhas

Candidato do PSD recebeu 50,09% dos votos

Foi acirrado, mas Alagoinhas já tem um novo prefeito para comandar a cidade. Gustavo Carmo (PSD) foi eleito com 50,09% dos votos e assumirá a gestão municipal no próximo ano.

Com quase 42 mil votos, o novo prefeito da cidade contou com o apoio do atual prefeito Joaquim Neto (PSD). Ele promete modernizar a cidade e proporcionar mais saúde e educação para o povo.