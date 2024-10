ELEIÇÕES

Em Porto Velho, Mariana Carvalho e Léo Moraes disputarão segundo turno

Candidata do União Brasil teve maior número de votos

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 18:20

Em Porto Velho, Mariana Carvalho e Léo Moraes disputam segundo turno Crédito: Reprodução

Os eleitores de Porto Velho, em Rondônia, terão que voltar às urnas para votar no segundo turno das eleições para prefeito. Disputarão o pleito a candidata Mariana Carvalho, do União Brasil, e Léo Moraes, do Podemos.

A confirmação do segundo turno veio por volta das 18h10 deste domingo (6), com 94% das urnas apuradas. Mariana aparece na frente da disputa, com 44,3% dos votos, enquanto seu oponente soma 25,89%.