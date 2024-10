'SUB JUDICE'

Entenda por que a prefeita de Vitória da Conquista ainda não pode ser considerada reeleita

Nas urnas e no resultado divulgado pela Corte, os votos de Sheila aparecem como “anulado sub judice”. A disputa no terceiro maior colégio eleitoral da Bahia teve, ainda, os candidatos Waldenor Pereira (PT), que teve 26,74% dos votos; Lucia Rocha (MDB), que teve 11,14% dos votos e Dr. Marcos Adriano (Avante), com 3,29%.