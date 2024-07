ELEIÇÕES

Federação petista vive impasses em cidades baianas perto das convenções partidárias

A falta de unidade entre PT, PCdoB e PV é um problema nas cidades de Juazeiro, Jequié, Itaberaba, Una e Coaraci



Millena Marques

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de julho de 2024 às 05:00

Integrantes dos partidos ainda acreditam em unidade na federação Crédito: Divulgação

Embora o início das convenções partidárias esteja cada dia mais próximo, a federação formada por PT, PV e PCdoB não encontrou ainda consenso em alguns municípios baianos. A falta de unidade entre as siglas é um problema nas cidades de Juazeiro, Jequié, Itaberaba, Una e Coaraci.

O caso mais crítico é o de Juazeiro, no norte baiano. A federação possui três nomes na disputa: Zó do Sertão (PCdoB), Roberto Carlos (PV) e o ex-prefeito da cidade, Isaac Carvalho (PT). O petista está inelegível e tenta reverter a situação, mas já sofreu duas derrotas na Justiça em 10 dias e permanece sem conseguir disputar o pleito.

De acordo com o presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes, o PT pediu um tempo à federação para o Judiciário definir sobre a elegibilidade de Isaac Carvalho. “Me parece improvável que isso (a reversão) ocorra. Isso não ocorrendo, a federação entende que tem que ser um candidato que reúna a maior quantidade de partidos e lideranças em torno do nome desse provável candidato. Este será o candidato do conjunto, e pode ser ou não da federação”, declarou.

Pré-candidato ao Executivo juazeirense nas eleições deste ano, Isaac foi condenado em decorrência da prefeitura da cidade ter pagado a conta de energia elétrica dos permissionários do camelódromo do município durante o seu mandato na década passada. Com essa condenação, que ocorreu em maio de 2022, o petista só pode, em tese, voltar a concorrer em uma eleição no ano de 2026.

Em Jequié, no sudoeste do estado, cada partido pode seguir o próprio caminho. PV avalia apoiar o atual prefeito da cidade, Zé Cocá (PP), candidato à reeleição. O PT defende candidatura própria. Em maio, a sigla petista anunciou a pré-candidatura do ex-vereador Reges Silva. Já o PCdoB deverá apoiar o nome lançado pelo PSD, Alexandre da Saúde. “Temos que nos ajustar para uma posição. Talvez, a federação, se não tiver candidatura própria, libere para cada partido tomar sua posição em nível de chapa majoritária”, afirmou Ivanilson.

Em Itaberaba, no centro-norte, PCdoB e PV caminham juntos para lançar Nadson Pedreira (PV), enquanto o PT foge do apoio. No caso de Una, no sul, PV e parte do PT querem apoiar a Doutora Djanaria (PSB). Outra parte do PT, aliada ao PCdoB, prefere dar sustentação à pré-candidatura de Rogério Borges (PP), nome indicado pelo prefeito Tiago de Dejair (PP). Em Coaraci, no litoral sul, PV e PCdoB pretendem apoiar a candidatura de Miltinho do Axé (PSD). Na cidade, o PT tem o empresário Célio do Asfalto como pré-candidato a prefeito.

Presidente do PCdoB na Bahia, Geraldo Galindo avaliou que a falta de unidade da federação é “normal”. “Haverá, sim, cidades onde teremos mais de uma candidatura da base do governo, o que já aconteceu na eleição passada, como também haverá cidades onde a oposição terá mais de um candidato”, disse.