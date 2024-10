ELEIÇÕES

Ferry, metrô e ônibus: transporte é gratuito neste domingo

Eleitores poderão se deslocar para votar sem precisar pagar tarifas

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 07:38

Ônibus e metrôs serão gratuitos neste domingo Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Ônibus, metrô, ferry-boat e Planos Inclinados funcionam gratuitamente neste domingo (6). O objetivo é garantir que todos os eleitores aptos possam ir votar sem intercorrências.

No ferry-boat, a gratuidade funcionará até as 20h. Os passageiros precisam apresentar o título de eleitor ou e-título, juntamente com um documento de identificação.

O metrô também garantirá a gratuidade até as 20h. O benefício também contempla as linhas 1 e 2 do metrô, que ligam diversos bairros e municípios da Região Metropolitana de Salvador.

Também haverá gratuidade nos ônibus do sistema convencional, STEC, BRT e planos inclinados em Salvador. Durante todo o dia, o transporte na cidade irá operar com a frota utilizada em dias úteis. O Plano Inclinado Liberdade – Calçada pode ser utilizado das 8h às 18h e o Plano Inclinado Gonçalves irá operar das 7h às 15h.