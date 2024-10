PREFEITO REELEITO

Festa da vitória de Bruno Reis tem arrocha e quebradeira no Subúrbio Ferroviário

Depois do amor romântico do arrocha, o público se preparou para a quebradeira do Psirico. Bruno e Neto têm uma relação próxima com o grupo e tradicionalmente desfilam com o bloco no Carnaval. De cima do trio, o prefeito agradeceu os votos dos soteropolitanos, em especial do pessoal do Subúrbio Ferroviário, e prometeu trabalhar para o desenvolvimento da região. Nesta segunda-feira (7), o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) D. Maria Emília Gadêlha Vianna vai ser inaugurado na Rua Cardeal Jean, no Rio Sena. A creche vai ter capacidade para mil alunos.